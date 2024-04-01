"بمب العيد".. ضبط صاحب مكتبة بـ 730 ألف قطعة ألعاب نارية بقيمة 4 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص متخذاً من المكتبة المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامي.

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