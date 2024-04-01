احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 9292 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 16212 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 685 مخالفة السير بدون تراخيص، و30 دراجة نارية مخالفة، 9292 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و29 مخالفات موقف عشوائي، و355 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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