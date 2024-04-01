لطش فلوسي وخلاني على الحديدة.. اعترفات المتهمة بحرق "روميو العمرانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالعمرانية، الاثنين، التحقيق في واقعة اشعال النيران في جسد شاب، على يد سيدة انتقامًا منه.

كشفت التحريات الأولية، أن المجني عليه استولى على أموال المتهمة، فسكبت عليه مادة حارقه "جاز"، واشعلت النيران فيه ما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى، يعاني من حروق في أنحاء متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده إشعال سيدة النار في شخص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

انتقل العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، على رأس قوة شرطية إلى مكان الواقعة، وعثر على (خليل. م، 42 سنة)، مصاب بحروق بنسبة 60% وحالته حرجة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (فاطمة. ج، 46 سنة)، ربطتها علاقة عاطفية به، وسبق حصوله منها على أموال رفض ردها.

بعمل الأكمنة اللازمة، قبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مماطلة المصاب معها ورفضه إعادة الأموال التي استولى عليها، وقالت نصا: "يا باشا لطش فلوسي خد كل اللي حيلتي وخلاني على الحديدة"، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا: