مغشوشة ومجهولة المصدر.. طلب إحاطة بشأن بيع الأدوية عبر مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذَّر المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وقال خضراوي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير، وأصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات، مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؛ خصوصًا أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط، متسائلاً: أين دور وزارة الصحة والسكان في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين؛ خصوصًا أن هذه الأدوية مجهولة المصدر ويتم بيعها للمواطنين دون وصفها من الأطباء لهم.

وقال خضراوي إنه لا بد من التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان؛ للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل مَن يقومون ببيع الأدوية بهذه الطريقة غير القانونية، ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج، وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه، كما أن الدواء يحتاج إلى استفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن ترويج وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه مُخالفة صارخة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تتضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت منها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحلات الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية، مطالباً الجهات المعنية والرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التطبيقات الإلكترونية وإغلاقها ومباشرة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين.