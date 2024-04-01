شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يكشف روشتة التغذية الصحية السليمة فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث، نشرة طبية للدكتورة دينا مصطفي محمد باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية، حول عيد الفطر والتغذية الصحية السليمة، موضحة أن العودة إلى النظام الغذائى الصحى بعد رمضان وعدم المبالغة من المهم جدا لصحة الانسان من خلال العودة تدريجيا للطعام من حيث الكمية والنوعية، حيث يتبع الصائمون خلال أيام رمضان نظاما غذائيا يختلف في التوقيت والنوعية عنه في الأيام الأخرى، لمدة شهر كامل حيث يؤدي تغيير النمط الغذائي إلى حدوث بعض الاضطرابات المعوية حتى يتعود الجهاز الهضمي من جديد على العوده إلى طبيعته ولذلك يجب التدرج في الطعام للعودة مرة أخرى إلى النظام الغذائي الطبيعي بدون حدوث مشاكل.

وكشفت النشرة الطبية عن كيفيه التدرج في الطعام والعوده للنمط الغذائي الطبيعي خلال أيام العيد بعد انقضاء الشهر الكريم يجب التدرج في الطعام حتى يعود الجهاز الهضمي لطبيعته وذلك باتباع ما يلي:

- الإ نأكل الكحك صباحا على معده خاوية حتى لا نصاب بالحموضة وعسرالهضم بل يجب أن نفطر إفطار خفيف مثل شريحة خبر وجبن وكوب عصير وشرائح خضار ثم بعدها بفترة ساعه أو ساعتين ممكن تناول بعض القطع من الكحك والتي لا تزيد عن خمس قطع صغيره، كما يحب استخدام الاطباق الصغيره جدا والتي لا تأخذ أكتر من هذا العدد والإ نضع الكحك على السفره في المتناول حتى لا نأكل منه كثيرا بدون وعي.

- يراعى ان تكون وجبة الغذاء صحيه وقليلة الدسم وخفيفه وتحتوي على طبق السلطه الهميته في الحصول علىا الالياف التي تساعد في عملية الإخراج وتباعد جزيئات الطعام في القناه الهضميه وايضا قيمتها العاليه في الحصول على الفيتامينات والاملاح المعدنية الهامة للجسم.

- ممكن أن يكرر تناول نفس الخمس قطع من الكحك مره أخرى خلال اليوم بعد وجبة الغذاء بثلاث ساعات، على أن تكون وجبة العشاء زبادي وشريحة خبر وقطعة جبن صغيره.

- من المهم شرب الماء لترين على الأقل خلال اليوم.

- عدم تناول الحلويات الشرقيه في العيد والاكتفاء بحلو الكحك.

- الحرص على ممارسه رياضه خفيفه ولتكن المشي نص ساعه.