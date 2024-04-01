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"السيسي" يوفد مندوبا إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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