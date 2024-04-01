"السيسي" يوفد مندوبا إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012