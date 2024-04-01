وزير التعليم يطمئن على المرضى الفلسطينيين في مستشفى "الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارة تفقدية إلى مستشفى "الناس"، اليوم الإثنين، على الأطفال من المرضى الفلسطينيين الذين يتم علاجهم في المستشفى جنبا إلى جنب مع أشقائهم من مصر.

واطمأن الوزير على ما يتم تقديمه لهم من أوجه الدعم النفسي والمعنوي، كما تفقد بعض الحالات المرضية للأطفال ممن يستعدون للجراحة وآخرون في مرحلة النقاهة ما بعد العمليات الجراحية.

وتفقد الوزير بعض الحالات المرضية للأطفال ممن يستعدون للجراحة وآخرون في مرحلة النقاهة ما بعد العمليات الجراحية.