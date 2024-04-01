شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم للمدارس اليابانية لرياض الأطفال للعام المقبل منتصف أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحده المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025 خلال منتصف شهر إبريل.

وأوضحت المدارس اليابانية، علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.