شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب الرئيس السيسى.. إنجازات وشهادات جدارة وثقة بكل اللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة فى التنمية والتعمير، واستهدفت بجانب حالة الاستقرار الأمنى والسياسى، امتلاك بنية تحتية عصرية متطورة، ومناطق اقتصادية واعدة، بما يجعلها دولة جاذبة للاستثمارات وقادرة على النمو الكفء والمستدام.



وعملت الدولة على تطوير البنية التحتية بكل تنوعاتها، وتظهر الأرقام الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية حجم الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية عالية الجودة، وتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ما انعكس إيجابيا على جذب الاستثمارات وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى فى أفريقيا، بجانب تعزيز الشراكات الدولية، وإبرام اتفاقيات تمويل تنموى ميسر بقيمة 38.8 مليار دولار خلال 4 سنوات.



وأشادت المؤسسات الدولية بما حققته مصر، إذ تقدمت 64 مركزا فى مؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، و7 مراكز بمؤشر القوة الناعمة الصادر عن Brand Finance، و6 مراكز فى مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق الصادر عن مؤسسة Legatum Institute، والذى يقيس جودة البنية التحتية المعززة للتجارة، وتقدمت أيضا فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة بواقع ستة مراكز، وبجانب كل هذا تتابع الشهادات الإيجابية من الشركاء.

كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر

كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر

دعم القطاع الخاص أحد المجالات الرئيسية لتعاوننا مع مصر، ويرى الاتحاد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عمود فقرى للاقتصاد المصرى، لذا تحتل أولوية كبيرة لدينا، كما نحرص على تمويل رائدات الأعمال والشباب ليكونوا قادرين على بدء أعمالهم.

سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بمصر

< مصر دولة العمليات الأولى للبنك خارج الاتحاد الأوروبى، وينعكس ذلك على عديد من الشراكات التنموية المنفذة بالقطاعين الحكومى والخاص، ويسعى البنك لتوسيع عملياته وتعزيز الجهود المشتركة للتحول الأخضر والمساهمة فى تنفيذ مستهدفات توليد الهيدروجين الأخضر.

ماتسوناجا هيديكى المدير الإقليمى لهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»

مصر تُظهر نهجًا يجمع مختلف شركاء التنمية، لقد ظلت اليابان تعمل معها لعقود دعما للتنمية فى المشروعات الصغيرة والنقل والطاقة؛ وبدأنا توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، وتلعب مصر دورًا محوريًا فى المنطقة ونحن نعمل على دعمها.

ناديا كالفينو رئيسة بنك الاستثمار الأوروبى

مصر شريك رئيسى للبنك، ونعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك الاستثمار الرائد فى الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِى».

خوسيه لياندرو مسؤول دول الاتحاد الأوروبى

مصر دولة عمليات استراتيجية مهمة للبنك والاتحاد الأوروبيين، وزيارة وفد البنك الأخيرة لمنطقة قناة السويس أظهرت حجم التطور المتحقق لتحفيز الاستثمار، كما أن ما تقوم به مصر من إصلاحات يتيح عديدا من الفرص للنمو وتجاوز المرحلة الحالية.



جويدو-كلارى-رئيس-المركز-الإقليمى-لبنك-الاستثمار-الأوروبى-بمصر



خوسيه-لياندرو



سيرجيو-بيمنتا



ماتسوناجا-هيديكى