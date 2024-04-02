زادت لـ 600 جنيه.. موعد تطبيق رسوم اللوحات المعدنية على مالكي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدر الرئيس السيسي قانون 17 لسنة 2024 بتعديلات على بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

شملت التعديلات استحداث رسم جديد لتطوير اللوحات المعدنية بواقع 600 جنيه قابلة للزيادة السنوية بنسبة 10% إلى أن يصل مع الزيادات السنوية الدورية لـ 1800 جنيه دون زيادة جديدة.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن يعمل به بتاريخ 28 مارس 2024، وبالنسبة لمالكي السيارات فستطبق رسوم اللوحات المعدنية الجديدة مع إقدام مالك السيارة على تجديد رخصة المركبة وفحصها الدوري كل سنوات "أي التطبيق مع فحص المركبة".

ونص القانون على أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما، ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.

وحاليا فإن تأمين اللوحات المعدنية لا يجاوز 100 جنيه ورسوم تطوير اللوحات المعدنية لا يجاوز 600 جنيه بدلًا من 115 جنيها في السابق.