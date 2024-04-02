نقيب الزراعيين يشيد بجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الطنيني:

أشاد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بالاهتمام الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمن الغذائي، والذي كان له تأثير إيجابي على المواطن المصري.

وخلال الفيلم التسجيلي "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن" الذي عُرض ضمن برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أوضح خليفة أن المشروعات الزراعية الضخمة ساهمت في توفير فرص عمل للمواطنين، وخصوصًا للمهندسين الزراعيين.

كما ذكر أن الرؤية الاستراتيجية للرئيس والمشروعات التي تم تنفيذها قد وفرت الكثير لمصر في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا والنزاعات الدولية، حيث تجلت ثمار هذه المشروعات في الأمن الغذائي، مع إنتاج زراعي وفير وتوسع في زراعة القمح بإضافة مساحات جديدة تقدر بـ500 ألف فدان للرقعة الزراعية.

وأعرب نقيب الزراعيين، عن دعمه الكامل للرئيس السيسي في الفترة القادمة، موجهًا رسالة للفلاحين بعدم نسيان الدعم الكبير الذي قدمه الرئيس، والذي كان له بالغ الأثر في حياتهم واستمرار إعفاء الفلاحين من ضريبة الأطيان الزراعية.