شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مساحة التقاوى لزراعة فول الصويا لتصل إلى 500 ألف فدان موسم 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة مساحة التقاوي لزراعة الفول الصويا لتصل 500 ألف فدان فى موسم 2024، حسبما تفيد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

ويعد القطاع الزراعى من القطاعات الرئيسة ذات الأولوية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلته الثانية، والتى تركز على الاقتصاد "الحقيقى" وإجراء إصلاحات هيكلية فى البنيان الإنتاجى للدولة.

وتبرز أهمية تنمية القطاع الزراعى نظرًا لتنامى الاحتياجات الغذائية للمواطنين فى ظل النمو السكانى المتسارع، مع تجاوز تعداد السكان 105 مليون نسمة، فضلا عن دور الزراعة الفاعل فى توفير مستلزمات النهضة الصناعية من الخامات الأولية والمستلزمات الوسيطة.

ويأتى فى مقدمة المستهدفات الأساسية للحكومة لتنمية القطاع الزراعى زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقى والرأسى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الرئيسة، مما يُسهم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتى، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات، وكذا تحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة فى الزراعة والرى، واستنباط سلالات جديدة ومتطوّرة، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولى الذى يلبى مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.

كما تستهدف الحكومة، الترشيد المستمر فى استخدامات المياه من خلال التوسع فى مشروعات الري الحقلي الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقى وتطهير وتغطية المصارف، بما يُعظم من عائد وحدة المياه المستخدمة فى الزراعة، ويُؤدّى إلى زيادة القيمة المضافة.