شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: الجسم يخزن الأجسام المضادة لمواجهة الأمراض عند العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة القابضة للقاحات والأمصال فاكسيرا إن جهاز المناعة بيستخدم كل أدواته ليقاوم المرض وذلك عن طريق macrophages, B-lymphocytes, T- lymphocytes ، التى بدورها تدافع عن الجسم من خلال تكوين الأجسام المضادة التي تم تخزينها حتى تبقى جاهزة في حالات التعرض لنفس المرض في المستقبل.

وتابعت فاكسيرا: فكرة عمل التطعيمات تتمثل فى تعريض الجسم لمسبب المرض بطريقة لا تضره وهو ما يجعله يحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة تحمى الجسم فيما بعد.

ومن ناحته، قال الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إنّه مع عودة الدراسة وتواجد الأطفال في المدارس والشباب في الجامعات والتجمعات الكبيرة وبرودة الجو نلجأ إلى غلق الشبابيك ونصبح في ظروف غير جيدة التهوية، وهو ما يساعد على انتشار مجموعة من الأمراض في مقدمتها الفيروسات التي يزيد انتشارها في الشتاء مثل الانفلونزا ونزلات البرد.

وأضاف "المحمدى": "مَن لم يحصل على لقاح الأنفلونزا، من الأفضل له الحصول عليه حتى لو تأخر حتى الآن، حتى يستفيد الحاصل على التطعيم من الوقاية حتى نهاية الموسم".

وتابع: "ننصح بتحديث وتحفيز جهاز المناعة بالنسبة إلى جرعات لقاح كورونا بداية من 12 سنة، ويجب أن نحرص على تحديث سجلنا التطعيمي وأن يكون مواكبا للجرعات الواجب الحصول عليها مثل جرعات الجديرى وجرعات الكبدى أ من أجل حماية أطفالنا وشبابنا من هذه الأمراض.