شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف 8 معلومات عن حيوان الحوت.. أبرزها التحكم فى درجة حرارة جسمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عالم الحيوانات البرية والبحرية عالم ملىء بالعجائب والأسرار، وبالتحديد عالم البحار، حيث يوجد به أكثر من خمسة آلاف نوع تضم كل الكائنات البحرية، ومن بينها حيوان الحوت وأسماك القرش ، الذى يعد أحد الحيوانات الثديية الفقارية، وخلال الفترة الأخيرة تنفذ وزارة البيئة، مشروع لمراقبة سلوكيات اسماك القرش .خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن حيوان الحوت
1- حيوان الحوت الثدى من ذوات الدم الحار الذي ويمكنه التحكم فى درجة حرارته الداخلية.
2 - التكاثر عند حيوان الحوت، نجد أنه تلد إناث الحيتان صغار، وتقوم بارضاعهم من الغدد الثديية التي لديها.
3- حيوانات الحيتان البالغة لا يكسو جسدها شعر، وانما يظهر بشكل مؤقت في الطور الجنيني.
4- بعض الحيتان البالغة لديها شعيرات حسية حول أفواهها، وهى صفات و خصائص تشير إلى الحيوانات الثديية.
5- حيوان الحوت هو حيوان ثدي مميز بصفاته الفريدة التي لا يتشاركها معه بقية الثدييات.
6- يمتلك حيوانات الحيتان أجسام إنسيابية سميكة، وتكون مدورة عكس غالبية أجسام الأسماك الرفيعة والممدودة.
7- حيوان الحوت يحتوي ذيلله على فصين أفقيين وهما يعتبران الوسيلة الوحيدة للحوت للتقدم و الإندفاع في الماء.
8- يمتلك حيوان الحوت زعنفة ظهريه مثبتة بوساطة أنسجة ضامة لكنها لحمية و تفتقد العظام الداعمة بالكامل.
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