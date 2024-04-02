شكرا لقرائتكم خبر عن هل اختلاف لون صفار البيض يؤثر على قيمته الغذائية؟ طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه لا علاقة بلون الصفار بجودة البيض أو النكهة أو القيمة الغذائية أو خصائص الطهي أو سمك القشرة، ولكن يوجد اختلافات طفيفة جدا فى فيتامينA.

وأوضحت سالى، أن سبب اختلاف لون صفار البيض يرجع إلى اعتماد لون صفار البيض فقط على النظام الغذائي للدجاجة، حيث يشير اللون الداكن للصفار إلى وجود الكاروتين " صبغة طبيعية توجد في بعض النباتات"، أى أنه كلما زاد وجود الكاروتين في وجبات الدجاج زاد درجه اللون الاغمق فى الصفار ، وأشارت إلى أن ألوان صفار البيض الموجودة، هى:

1- برتقالي غامق:

ويظهر ذلك فى الدجاج البلدى أو الدجاج الذى يأكل علف غني بالكاروتين أو يتغذى فى المراعى.

2- برتقالي متوسط إلى أصفر ذهبي:

سوف ينتج عن وجبات الدجاج الغنية بالنباتات الخضراء والذرة الصفراء والبرسيم والمواد النباتية الأخرى ذات الصبغة الزانثوفيل (لون أصفر )، وهذا هو صفار اللون الأكثر شيوعًا الذي نراه في البيض المتاح في محل البقالة.

3- أصفر شاحب:

يكون فى الدجاج الذى يتغذى على علف منخفضة الزانثوفيل( اللون الاصفر) ، مثل أنظمة التغذية التي تتكون في الغالب من القمح أو دقيق الذرة البيضاء أو الشعير تنتج صفارًا أصفر باهتا.