8 أيام.. ننشر مواعيد إجازات شهر أبريل 2024 للقطاع العام والخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، مواعيد جميع الإجازات والعطلات الرسمية في شهر أبريل 2024.

ووفقًا لموقع رئاسة الجمهورية، جاءت العطلات الرسمية في الدولة خلال شهر أبريل 2024، كالآتي:

- من الأربعاء 10 أبريل 2024 وحتى الجمعة 12 أبريل 2024 ( إجازة عيد الفطر المُبارك 2024).

- الخميس 25 أبريل 2024 (عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982م).

وتأتي هذه الإجازات بخلاف العطلات الرسمية خلال شهر أبريل 2024، والتي توافق "الجمعة والسبت"، على مدار الشهر.

وتكون إجازة عيد الفطر للموظفين 3 أيام مدفوعة الأجر، وفقًا لقانون العمل.

وفقًا لقانون العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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