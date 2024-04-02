شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحان الطلبة المصريين فى الخارج إلكترونيا وتبدأ 9 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني تبدأ فى التاسعة صباحاً، مشيرة إلى أنها تعقد إلكترونيا عبر منصة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام، حيث تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 18 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الصفوف من الأول الاعدادى حتى الثانى الثانوى 25 مايو 2024.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني، كالتالى:

- الطلاب الجدد سداد رسوم مقابل خدمة امتحان ابناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.

- التقديم الالكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة الالكترونية.

- تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي وأصل بيان نجاح العام الماضي وأصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) وبيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.