شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الرقابة لمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء، أيد غالبية القراء حملات الرقابة لمواجهة بيع أسطوانات الغاز فى السوق السوداء.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة لمواجهة بيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء.