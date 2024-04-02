شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات وزارة الزراعة لمزارعى القطن فى شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أبريل.

‎ وتمثلت التوصيات في الآتي:

‎1- إجراء عملية الخربشة بعد تكامل ظهور البادرات لسد الشقوق والتخلص من الحشائش .

‎2- الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف.

‎3- إعطاء رية المحاياة بعد 21 يوما من رية الزراعة ،إذا كانت الزراعة بعد أرز ، يتم إعطاء رية غسيل أو سقوط أمطار فتعطى رية المحاياة بعد 4-5 أسابيع.

‎4-إجراء العزيق للتخلص من الحشائش ،تسليك الخطوط قبل الرى والتسميد.

‎5- إجراء الخف عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية على أن يتم الخف مرة واحدة على أقوى نباتين بالجورة.

‎6- يختلف مقرر السماد الأزوتى ،تبعا لنوع التربة والمحصول السابق والصنف المنزرع و إضافة السماد الآزوتى ،بمعدل 60 وحدة أزوت على دفعتين الأولى بعد الخف مع الرية الأولى، الثانية مع الرية التالية على أن ينتهي التسميد الآزوتى قبل التزهير.