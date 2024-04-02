شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع بالحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 20.