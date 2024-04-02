شكرا لقرائتكم خبر عن من اليوم.. كرتونة البيض بـ145 جنيهًا والدواجن بـ95 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن من اليوم الثلاثاء تنفيذ مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وتتضمن المبادرة تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 2 أبريل.

ومن المقرر أن يكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض كمرحلة أولى، فى اطار استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.