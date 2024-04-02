شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب الرئيس السيسى.. المدفعية تستعد لإطلاق 21 طلقة تحية للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الاستعدادت النهائية بمجلس النواب بالمقر الجديد الكائن بالعاصمة الإدارية علي قدم وساق، وتستعد المدفعية لإطلاق 21 طلقة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».

بعدها، يُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة، والذى يكون بمثابة رؤية وخطة عمل للمرحلة الجديدة وبعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان.