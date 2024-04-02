شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للرئيس السيسي: نعاهدكم على دعم البناء والتنمية بكل إخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن التاريخ يشهد على الكثير من الشخصيات الرائدة والقادة الذين واجهوا بشجاعة وثبات واثبتوا ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، متابعا: "في هذه الأوقات الفاصلة يحتاج الوطن أصحاب المواقف القوية القادرين على تجاوز العقبات بثقة واقتدار، ولا يخفي علينا أن الطريق نحو التقدم محفوفا بالصعوبات، ولكن التاريخ أكد الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة والثبات على الحق دوما ما يصنعان الفارق".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الخاصة لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية والمقامة في المقر الجديد للمجلس بـ العاصمة الإدارية الجديدة: "ندعوكم لمواصلة العمل في مصر الغالية دون الالتفات لأصوات الجهل والتشكيك.. ومجلس النواب يعهدكم علي دعم عملية البناء والتنمية ويتحمل بكل إخلاص مسئوليته ويواصل بكل عزم وإصرار والأمن والأمان وواحة الرخاء والاستقرار.. سير على بركة الله لمواصلة طريق التنمية والازدهار.. امدك الله بعونه وسدد على طريق الحق خطاك أنه نعم المولي ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".