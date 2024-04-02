شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية عن العاصمة الإدارية: تضاهى سنغافورة حجماً وتخفف زحام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سلطت صحيفة انفوباي الأرجنتينية الضوء علي افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء، علي هامش أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام البرلمان المصري في مقره الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ، التى تم بناءها بحجم دولة مثل سنغافورة، ستعمل على تخفيف الازدحام فى القاهرة ، التى تضم منطقتها الحضرية حوالى 30 مليونا من السكان البالغ عددهم 106 مليون نسمة ، وتم بناءها بتكلفة حوالى 50 مليار دولار ، وسيتم نقل معظم الوزارات والهيئات العامة إلى المدينة الجديدة، كما أنه بمجرد اكتمالها، من المتوقع أن تستضيف العاصمة الجديدة حوالي 6.5 مليون شخص.

ويذكر أن مقر مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة سدخل يومه الأول للخدمة ، وتبلغ المساحة الإجمالية له 25.87 فدان أى ما يعادل نحو 109 آلاف متر مربع، وتبلغ إجمالى المساحة البنائية نحو 181.8 ألف متر مربع بنسبة بناء 12.9% من إجمالى المساحة.

وقاعة الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية دائرية على غرار القاعه الحالية للبرلمان، تتكون من 3 طوابق، الأول يتضمن المقاعد المخصصة للنواب والمنصة الرئيسية التى يجلس عليها رئيس البرلمان، أما الطابقين الثانى والثالث، أحدهما مخصص للمحررين البرلمانيين والإعلاميين، والآخر للضيوف والشخصيات العامة وكبار الزوار.

ويتضمن المبنى الرئيسى، قاعة لرئيس الجمهورية، ومكتب رئيس البرلمان، مكتب الوزير المفوض (وزير شئون المجالس النيابية)، مكتبى وكيلى المجلس، بالإضافة إلى 30 قاعة حزبية، ومكاتب للبرلمانات الدولية، بالإضافة إلى مطعم يسع 800 فرد، ومطبخ مركزى ومطبعة، ويسع المبنى لـ3250 موظف.