شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الفطر.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب نوعية الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، عددا من النصائح المهمة للمواطنين، وذلك تزامنا مع الأجواء الحارة التى تشهدها البلاد وقبل أسبوع تقريبا من عيد الفطر المبارك.

وناشد مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، المواطنين عدم المبالغة فى تخفيف الملابس، خاصة وأن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات، بالإضافة إلى عدم تشغيل المراوح لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ولفت إلى أن فصل الربيع معروف عنه النقليات الجوية الحادة والسريعة ولذلك ينصح بمتابعة النشرات الجوية يوميا، مشيرا إلى أن التوقعات المبدئية لحالة الطقس تشير إلى أن الأجواء ستكون حارة خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد ستصدر بيان تفصيليا عن حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك وذلك عندما تقترب مدة التنبؤ، وذلك لأن فصل الربيع معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

ويشهد اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 20.