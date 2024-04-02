شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقائق هامة عن التعرض لعقر الحيوانات المصابة بداء الكلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه عند التعرض لعقر الحيوانات أو الخدش يجب تنظيف الجروح جيدا وعلى الفور باستخدام الماء والصابون لمدة 15 دقيقة خاصة إذا كان الحيوان مشتبة إصابته بداء الكلب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الحصول على تطعيم السعار بواقع 3 جرعات للوقاية من المرض، على أن تكون جرعات من تطعيم السعار خلال 28 يوما وجرعة بعد سنة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان: البعض لديه حيوانات في البيوت ويخشى التعرض للعقر أو الخربشة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: أنه ولمدة عامين يصبح الشخص فى مأمن تام عن الإصابة بالسعار حال التعرض لعقر الحيوانات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها بين الوزارات والمنظمات والهيئات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية العامة للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.