أخبار مصر

وزارة الصحة تكشف عن 5 خدمات هامة يمكن الحصول عليها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 5 خدمات هامة يمكن الحصول عليها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت الفحوص 

1- الكشف عن الأمراض السارية 

2- الكشف عن الامراض المعدية 

3- عمل تحليل فصيلة الدم وعامل rh 

 4- الكشف عن الأمراض الوراثية 

5- الصحة الإنجابية 

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و197 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتابع يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg  للتعرف على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements