شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الجمهورية الجديدة تشهد تطورا كل يوم بكل إصرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية والمقامة في المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة: "تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد تطورا كل يوم بكل إصرار بأن لمصر والمكانة العظيمة بين الأمم".

وأضاف الرئيس السيسي: "أعاهد الله أن أظل مخلصا ولا ترى عينى سوي مصلحة الوطن.. محافظا على العهد والوعد لمصرنا وقبل كل شيء.. لمصرنا العزيزة".

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".