شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد شروط التقدم لدورة تدريب معلمى المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات التقديم لدورة تدريب معلمي التعليم الفني، ومعايير القبول، موضحة أن الدورة تقوم بتأهيل المشاركين تأهيل علمي ومهاري وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بعد اجتياز البرنامج التدريبي بكل مراحله.

وأوضحت وزارة التعليم، متطلبات التقديم للدورة التدريبية لمعلمي التعليم الفني، مؤكدا أنه لن نقوم بالنظر إلى الاستمارة في حالة تخلفها عن أحد الشروط:

- استكمال النموذج الإلكتروني المرفق بالإعلان مع رفع كافة المستندات التي تدعم شروط التقديم والمحددة بالنموذج.

- تسجيل فيديو تجريبي لمدة لا تتجاوز 8 دقائق يقوم من خلالها بتقديم محتوى تدريبي مصغر في أحد الموضوعات التالية: إحدى استراتيجيات التعلم النشط - مهارات القيادة - منهجية الجدارات).

- لن ينظر إلى استمارة التقديم في حالة عدم وجود الفيديو).

- رفع الفيديو وكافة المستندات الداعمة على Google drive وارسال اللينك الخاص به في المكان المحدد لذلك بالنموذج.

معايير القبول للدورة التدريبية

- اجتياز التصفية الأولى والمبنية على المستندات المقدمة والفيديو.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

خامسا: الامتيازات في حالة اجتياز الدورة التدريبية

- تدريبات معتمدة ومتخصصة في كافة المجالات التربوية والتخصصية.

- خلق مسار مهني آخر من خلال إمكانية الاستعانة بالمدربين في أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني.

- آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

- استمارة التقدم للحصول على دورة تدريب المدربين رابط التقديم.