نقيب المعلمين: نهج الرئيس السيسى بالمصارحة مع الشعب ساهم فى مواجهة التحديات

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القاهرة - سامية سيد - أشاد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، والتى تليق بمكانة مصر العظيمة ودولة 30 يونيو التى انتصرت على أهل الشر وانطلقت لآفاق التنمية والبناء، بقيادة حكيمة من قائد سفينة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح خلف الزناتي، أن مصر اختارت الاستقرار ولن ترجع خطوة للوراء مرة أخرى، وأن كل أبناء الشعب يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال البناء والتنمية والاستقرار .

وأضاف نقيب المعلمين، أن إرادة الشعب اختارت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائدا لسفينة الوطن لفترة رئاسية جديدة، وأملا فى مستقبل أفضل لأبناء الوطن ، وانقاذ وطننا من التطرف والانهيار، ومواصلة البناء والتنمية .

وأكد خلف الزناتي ، أن كلمة الرئيس السيسى اليوم أمام مجلس النواب كانت مكثفة وشديدة التركيز والوضوح، وبعثت برسائل مهمة للمجتمع، وأكدت أن عملية بناء الوطن مستمرة فى كل المجالات ، موضحا أن نهج المصارحة والمشاركة الذى ينتهجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الشعب فى كل المواقف ساهم بشكل أساسي فى مواجهة كل التحديات للعبور بالوطن إلى المكانة التى يستحقها .

وأشار "الزناتي" إلى أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خطابه أمام مجلس النواب اليوم، عقب أداء اليمين الدستورية ، قوية وواضحة ، بأن سلامة الوطن على رأس كل الأولويات، وقال الرئيس : "شعب مصر العظيم منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه ندائكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جالية وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن أمن مصر وسلامة شعبها العزيز هو خياري الأول وفوق أى اعتبار" .

ونبه نقيب المعلمين ، إلى أن خطاب الرئيس عقب حلف اليمين الدستورية، حمل تقديرا كبيرا للمواطن المصرى ، وتحمله كل الصعاب فى مسيرة الاستقرار والتنمية ، حيث قال الرئيس: "أننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى الذى يفوز به دائما المعدن المصرى النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة".

وأشار نقيب المعلمين إلى أن خطاب الرئيس اليوم وضع أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، ومن أهمها التشديد على دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وإنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر ، ودعم التعليم والصحة، بجانب تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الإقتصادية، واستمرار التنمية العمرانية فى جميع ربوع الوطن، ومواصلة الحوار الوطنى وتنفيذ توصياته .

وأضاف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة ، بوضع إكليل من الزهور بالنصب التذكاري بـ العاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد تقدير الرئيس الدائم للتضحيات التى قدمها أبناء الوطن لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار .