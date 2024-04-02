بيان مهم من "السياحة" بشأن تشغيل عروض الصوت والضوء بالأهرامات - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قررت شركة مصر للصوت والضوء، إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة في بعض الأيام، وذلك بناء على ما ورد إليها من شركة أوراسكوم القابضة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت الضوء.

ويرصد "الخليج 365"، فيما يلي تفاصيل إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك خلال الأيام التالية، كما يلي:

- يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024.

يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024.

- يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024.

- يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024.

تشغيل عروض الصوت والضوء بشكل استثنائي، خلال الأيام التالية:

- يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

- يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.

مواعيد عروض الصوت والضوء بدءًا من 13 أبريل 2024

العرض الأول: 7:30 م.

العرض الثاني: 8:30 م.