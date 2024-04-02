"بحوزتهم 300 ألف صاروخ".. الداخلية تضبط تاجري ألعاب نارية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامي.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من ضبط (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهما بالإتجار في الألعاب النارية، وبحوزتهما (300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.