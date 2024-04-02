"خد اللي حيلتي".. حبس فتاة اشعلت النيران في عشيقها بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالشورع في قتل عشيقها بعد إشعال النيران في جسده حي إثر خلاف بينهما واستيلائه على أموالها.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بينها وبين الضحية، وأنه استولى على أموالها، فسكبت عليه مادة مساعدة على الاشتعال "جاز"، واشعلت النيران فيه ما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى، إذ يعاني من حروق في أنحاء متفرقة بالجسد وقالت الفتاة إنه استولى على كافة أموالها مرددة: "خد شقى عمري وكل اللي حيلتي".

وطلبت النيابة التحريات التكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة وملابساتها وظروفها وكيفية حدوثها وصولًا إلى حقيقتها، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده إشعال سيدة النار في شخص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

انتقل العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، على رأس قوة شرطية إلى مكان الواقعة، وعثر على (خليل. م، 42 سنة)، مصاب بحروق بنسبة 60% وحالته حرجة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (فاطمة. ج، 46 سنة)، ربطتها علاقة عاطفية به، وسبق حصوله منها على أموال رفض ردها.

بعمل الأكمنة اللازمة، قبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مماطلة المصاب معها ورفضه إعادة الأموال التي استولى عليها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.