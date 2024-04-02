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مصرع طفل سقط من أعلى عقار بحدائق أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
باشرت نيابة أكتوبر تحقيقاتها في مصرع طفل في عقده الأول عقب سقوطه من أعلى عقار بحدائق أكتوبر.
وكشفت التحقيقات، أن الطفل في عقده الأول، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، حيث سقط من عقار أثناء اللهو عقب اختلال توازنه، ما أسفر عن مصرعه.
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر من غرفة النجدة بسقوط من طفل من علو.
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع طفل في عقده الأول ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في وفاته.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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