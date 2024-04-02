مصرع طفل سقط من أعلى عقار بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

باشرت نيابة أكتوبر تحقيقاتها في مصرع طفل في عقده الأول عقب سقوطه من أعلى عقار بحدائق أكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن الطفل في عقده الأول، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، حيث سقط من عقار أثناء اللهو عقب اختلال توازنه، ما أسفر عن مصرعه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر من غرفة النجدة بسقوط من طفل من علو.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع طفل في عقده الأول ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.