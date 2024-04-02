شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: التاريخ سطر اليوم تحقيق حلم جديد فى عهد تحقيق الأحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن التاريخ سطر اليوم تحقيق حلمًا جديدًا في عهد تحقيق الأحلام، حيث شهدنا اليوم بكل الفخر أمام العالم أجمع صفحة جديدة فى الجمهورية الجديدة.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة في تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الجمهورية الجديدة تلتزم دستورياً وقانونياً بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص .. وتؤمن بحقوق الإنسان وحرياته واعتمدت منذ اللحظة الأولى على الحقيقة والمصارحة كمنهج لتحقيق أهدافها.

وأكدت أن الجمهورية الجديدة قوامها الاستثمار فى البشر وتؤمن أن تقدم المجتمعات وتطورها ورقيها يقاس بوضع المرأة فيها، وتحترم المرأة وتقدرها إيماناً بأن تمكينها واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الإنسان، وتضع الحياة الكريمة والسكن اللائق لشعبها على قائمة أولوياتها، وتطلق أكبر برنامج تنموى فى مصر وحول العالم وتدمج المرأة فى خططه .

وتابعت جمهورية جديدة تحلم فيها المرأة المصرية دون حواجز وتعمل دون كلل لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس عظيم يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان، واختتمت : حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها.

وأدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، القسم الدستوري أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات ومفادها " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

يذكر أن الرئيس السيسى فاز فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويعد الحدث اليوم، بمثابة تدشين رسمي للجمهورية الجديدة التي من أهم ملامحها العمرانية، وتقديم صورة عملية للإنجاز والتحديث، مترافقة مع تقاليد عريقة لتكامل المؤسسات وتجديد شرعية الإدارة السياسية بأدوات الديمقراطية والانتخاب.