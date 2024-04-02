شكرا لقرائتكم خبر عن فرع جديد تابع لمكاتب الشهر العقارى باسم توثيق أورنج الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، بإنشاء فرع توثيق أورنج الهرم يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة مقره داخل فرع أورنج ببيراميدز مول أمام محافظة الجيزة، شارع الهرم، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1226 لسنة 2024، والذي تضمن إنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة، وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري، وقرار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر لسنة 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقراتهم، وعلي مذكرة مصلحة الشهر العقاري المؤرخة 4 مارس 2024، تم انشاء فرع توثيق أورنج الهرم.