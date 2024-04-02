دافئ نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد (بيان بدرجات الحرارة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأربعاء 3-4-2024، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة وأماكن الشبورة المائية غدًا تأتي كالآتي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 30 درجة، والصغرى 18.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 26 درجة والصغرى 16.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 درجة والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18.