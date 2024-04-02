"الطفولة والأمومة" يهنئ الرئيس السيسي.. ويثمن إنجازاته في ملف حقوق الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تقدمت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع العاملين بالمجلس، بخالص التهانئ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أداء اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، لفترة رئاسية جديدة، مثمنا مسيرة الإنجازات والنجاحات بالبلاد في عهد الرئيس السيسي، خاصة في ملف حقوق الطفل.

وأكدت نيفين عثمان - في بيان اليوم - على الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس السيسي، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لشعب مصر العظيم.

ونوهت بمسيرة الإنجازات والنجاحات التي شهدتها البلاد، خاصة في ملف حقوق الطفل والذي وضعه الرئيس على أجندة أولويته؛ وهو ما انعكس على العديد من القرارات التي اتخذها من أجل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتمكينه في شتى المجالات.