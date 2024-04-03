سمير فرج: لم تحدث احتفالات صاخبة خلال تنصيب الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

قال اللواء سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، إنه لم تحدث احتفالات صاخبة خلال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة، موضحا أنه لم يتم تنظيم احتفالات واسعة أو إطلاق ألعاب نارية أو غيره من تقاليد الاحتفالات في مثل تلك المراسم.

وأضاف فرج أن "الشائعات تزايدت على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص المبالغة في حفل تنصيب الرئيس السيسي رئيسا لـ6 سنوات مقبلة، بمجلس النواب في العاصمة الإدارية، لكن هذا لم يحدث إطلاقا".

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم من أقل الكلمات التي قيلت على مدار 10 سنوات مضت، متبعا: "تم تأدية المراسم بكل شفافية وتنظيم، كما جرى رفع أكبر ساري بالعاصمة الإدارية، وهذه تقاليد القوات المسلحة".

ووصف "فرج" حفل تنصيب الرئيس السيسي بأنه يليق بالدولة المصرية، مضيفًا: "الرئيس السيسي أكد أن الاهتمام في المرحلة المقبلة بالمواطن".

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