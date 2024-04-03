مستند.. جدول ومواعيد انعقاد دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على جدول قاعات ومواعيد انعقاد دوائر محكمة القضاء الإداري بمقرها الجديد في القاهرة الجديدة.

انتقل مقر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة من الدقي والعباسية إلى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة، بداية من أول أبريل 2024، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

يقع المبنى الجديد لمجلس الدولة في القطعة رقم (1/3)- حي خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة.

‎أما دوائر المحكمة الإدارية العليا ودوائر المحاكم الإدارية (أدنى درجة تقاضي في مجلس الدولة) فتستمر في الانعقاد بمجلس الدولة في الدقي.

‎وستظل دوائر المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بالمحافظات تنعقد في مقار مجلس الدولة بالمدن المختلفة على مستوى الجمهورية.