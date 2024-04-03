كلمة السر "شريط فيديو".. انتقام امرأة بـ"فنجان عدلات" - (أغرب القضايا)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

في أسرة فقيرة معدومة، نشأت "ابتسام" 20 سنة، أرادت أن تخرج من دائرة الفقر والحرمان، رفضت شبابًا تقدموا لخطبتها من جيرانها دون أن تعلن السبب.

دفع الطموح الفتاة الجميلة ممشوقة القوام إلى الموافقة على الزواج من كهل يقارب السبعين من عمره، باركت أسرتها الفقيرة الزيجة، انتشل الزوج الثري شريكة حياته من الفقر والحرمان إلى حياة الرفاهية، عاشت في فيلا فاخرة وسيارة حديثة لم تكن تحلم بها.

يروي المستشار بهاء أبو شقة في كتابه "أغرب القضايا" أن الفتاة عاشت مع زوجها كممرضة، تداويه نهارًا وتسهر على راحته ليلًا، وبعد سنة وبضعة شهور توفي بسبب أزمة صحية، تاركًا لها ثروة مالية كبيرة وأراضٍ.

انطلقت الأرملة الصغيرة تعوض ما فاتها من حرمان عاطفي، تعرفت على شاب فقير يقاربها في السن، تخرج في كلية الهندسة، توطدت علاقتهما ثم تزوجا وسبحا في بحور الحب.

مرت أيام الزوجين في سعادة حتى عثرت على مفاتيج خزينته، لتجد شريط فيديو داخلها، شاهدته فأصابتها الصدمة، حوى الفيديو لقطات لزوجها بملابس الزفاف مع عروس أخرى.

أحست أن الدنيا أظلمت بوجهها وترسخ في وجدانها أنه خانها، وضعت خطة الانتقام من شريك حياتها حتى تستعيد أموالها بعدما منحته توكيلًا عامًا بالتصرف في ثروتها.

قررت أن تجعله أشلاء رجل، استعانت بصديقة قديمة يتاجر زوجها في المواد المخدرة، اشترت الهيروين المخدر وقدمت لزوجها جرعات في مشروب القهوة يوميًا قبل أن يخرج للعمل على طريقة "فنجان عدلات" الفنانة عايدة عبد العزيز بفيلم النمر والأنثى.

مع الأيام أدمن الزوج، واستطاعت تجريده من كل شيء، وأعادت الأموال والشركة والأراضي إلى ملكيتها حتى لاحظت والدة الزوج تغيره واكتئابه فعرضته على طبيب ليكشف أنها مدمن مخدرات.

راقب الزوج "ابتسام" ليضبطها تضع الهيروين داخل فنجان القهوة، فأبلغ الشرطة.

أسفرت المراقبة الشرطية عن شراء الزوجة لمخدر الهيروين، وتم القبض عليها وبحوزتها الهيروين أثناء إعداد القهوة الصباحية. اعترفت ابتسام بارتكاب الجريمة وأن سببها خيانته المزعومة التي اكتشفتها في شريط الفيديو.

واجه المحقق المستشار بهاء أبو شقة آنذاك الزوج بما جاء في الفيديو، ليوضح أنها زيجة قديمة انتهت بالطلاق، وأن زوجته عاشت مع الوهم ولم يرد جرح مشاعرها.

أحالت وكيل النائب العام المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لتواجه مصيرها خلف القضبان.