شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس وكحك وبسكويت.. تخفيضات على مستلزمات العيد بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، مستلزمات عيد الفطر من الملابس والحلويات بأسعار مخفضة، وذلك ضمن عشرات المنتجات والسلع الغذائية الأساسية التي يطرحها المعرض بتخفيضات تصل لـ30%.

الكحك والبسكويت-كحك سادة أو ملبن أو عجوة بـ110 جنيهات.-بسكويت عادي أو فرنساوي بـ115 جنيهًا.-بيتي فور بـ120 جنيهًا.-غريبة بـ125 جنيهًا.-الشيكولاتة يتراوح سعرها ما بين 110 جنيهات و250 جنيهًا.-التوفي بـ85 جنيهًا للكيلو.-الملبس بـ70 جنيهًا للكيلو. الملابس الرجالي-التيشيرت الصيفي بـ200 جنيه.-السويت شيرت بـ300 جنيه.-القميص بـ200 جنيه.-البناطيل جينز أو قطيفة أو جبردين بـ300 جنيه.-السويتر بـ550 جنيهًا.-الفيزت الشتوي بـ500 جنيه.-البدلة بـ795 جنيهًا.-البليزر بـ495 جنيهًا. ملابس الأطفال-التيشرت بـ35 جنيهًا.-الشورت بـ35 جنيهًا.-طقم قطعتين "شورت وتيشرت" بـ70 جنيهًا.-طقم قطعتين "قميص وتيشيرت" بـ200 جنيه.-الجيبة بـ100 جنيه.-بنطلون شروال بـ35 جنيها.-ترينج "من سن 6 شهور لسنتين" بـ200 جنيهًا.-ترينج "من سن 12 إلى 18 سنة" بـ300 جنيه.-بناطيل جينس "من 6 سنين لـ12 سنة" بـ150 جنيهًا.-طقم أطفال "قميص وشورت من سن سنتين لـ5 سنوات" بـ200 جنيه. -طقم 3 قطع "قميص وتيشرت وشورت من سن سنتين لـ5 سنوات" بـ250 جنيهًا.-طقم بحر "قميص وشورت من سن سنتين لـ5 سنوات" بـ175 جنيهًا.