شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نصيحة طبية تعود بك للوزن الطبيعى بعد أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة دينا مصطفي محمد باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث، مجموعة من النصائح للعودة للوزن الطبيعي بعد أيام عيد الفطر ، خاصة وأن كل يوم يحرق الجسم السعرات الحرارية من خلال الأنشطة المختلفة التي نقوم بها، في العمل، في المنزل، أو الرياضة حيث أن التمثيل الغذائي يتأثر بالعديد من العوامل، منها: العمر، الجنس، الطول، الوزن، كتلة العضلات والحالة الهرمونية، لذلك يوجد لكل شخص وتيرة خاصة تميزه لحرق السعرات الحرارية. ولكي نعود إلى الوزن الطبيعي بعد أيام العيد المباركه يجب اتباع ما يلي:

1- القدرة علي اتخاذ القرار من أجل تخفيف الوزن بعد العيد: هذا الأمر سوف يحسن من حالتكم المزاجية ويشعركم بالراحة.

2- وضع برنامج للأكل الصحي والمتوازن بعد عيد الفطر: والذي يتضمن وجبات يومية متنوعة ويحتوي على جميع العناصر الغذائية الكربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الخضروات والفواكه.

3- من المهم جدا عدم محاولة تخفيف الوزن بعد العيد بسرعة والقيام بحمية "شديدة" وذلك لأنه عند اتباع حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية فإننا نفشل بسهولة وبعد نأكل طعام أكثر كتعويض والنتيجة تكون كارثية في زيادة الوزن.

4- تناول الخضراوات في الوجبات وبين الوجبات : حيث انها لذيذة، مشبعة، صحية وتشمل مركبات غذائية رائعة، وبالتأكيد فهي تساعدنا على الحفاظ على وزننا. يمكن تناولها بكل شكل ممكن: طازجة، مجمدة، مجففة ومشوية، ولكن تذكروا عدم إضافة الكثير من الزيت إليها.



5- تناول أغذية تسبب الامتلاء ولكنها قليلة السعرات الحرارية: كالسلطة وحساء الخضراوات في بداية الوجبة يزيد من الشعور بالشبع واالمتالء، وبالتالي يقلل من كمية السعرات التي نستهلكها خالل الوجبة.

6- تناول الألياف الغذائية : فهي تبطئ من الهضم وامتصاص الغذاء بالأمعاء، وتساهم في الشعور بالشبع، وهكذا تساعد في الحفاظ على وزن سليم. من الممكن استهالك األلياف من خالل تناول الخضار، البقوليات) العدس، الفاصولياء، حبوب الحمص، البازيالء والصويا، الأرز الكامل والخبزالسامر.

7- يفضل تناول الطعام فقط في أوقات الوجبات: حددوا لنفسكم ثالث وجبات أساسية: فطور، غذاء وعشاء، ويفضل تقسيم كميتها إلى خمس او ست وجبات والحرص على تناول الطعام فقط في هذه الأوقات .

8- شرب الماء :إحدى أسهل الطرق للتقليل من كمية السعرات الحرارية اليومية، هي االستغناء عن المشروبات المحالة والغازية والتعويض بشرب الماء لترين على الأقل خلال اليوم

9- ممارسة الرياضة: كل حسب قدراته وسرعته النشاط الرياضي يمكن أن يدمج في الحياة العادية، ويمكن المشي بدلا من التنقل بالسيارة، قوموا بالنزول في محطة واحدة قبل المحطة التي ينبغي أن تنزلوا فيها، تخلوا عن المصعد واصعدوا الدرج.

10- إذا شعرتم بالجوع خلا النهار فيمكنكم الاستعانة بالحساء الخفيف أو المشروبات الساخنة.

11- التحلي بالصبر: لن تحدث زيادة الوزن لديكم خلال يومين وأيضا لن تستطيعون خفض وزنكم خالل يومين، ولذلك فمن المهم المثابرة والتحلي بالصبر بعد العيد.