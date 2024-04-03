هتك عرضها في نهار رمضان.. قرار ضد المتهم بقتل شقيقته في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس عامل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض شقيقته الصغرى وقتلها.

كان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا بقدوم طفلة 7 سنوات فاقدة الوعي وأثناء محاولة إسعافها توفيت وهناك دلائل على شبهة جنائية.

دلت التحريات وأقوال شهود العيان على قيام شقيق المجني عليها 17 سنة، بهتك عرضها وأثناء محاولته لكتم صراخها كتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.