شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تخاطب وزارة الصحة لتحديد موعد الإعلان عن حركة تكليف دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وزارة الصحة والسكان، لطلب تحديد الموعد المتوقع لفتح باب التسجيل لخريجي دفعة 2022 حركة تكليف 2024، مع تحديد موعد لمناقشة خطة التكليف لهذا العام، لتأخر صدور قرار تكليف الدفعة.

كما طالبت نقابة أطباء الأسنان، بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تم إطلاق تطبيق النقابة العامة فى نسخته الجديدة، حيث تم إضافة خدمات "دفع الاشتراكات، طلب كارنيه النقابة، طلب شهادة حسن سير وسلوك باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية، طلب شهادة قيد باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية طلب توقيع موثق بالخارجية، طلب إقرارات المرضى في جميع التخصصا، وطلب العقود بنوعيها (عقد مدير فني - عقد طبيب مساعد).