شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل ببنى سويف تتفقد مكاتب الخدمات للاطمئنان على تقديم الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، جولة تفقدية ، لمكتب عمل ناصر ، ومكتب عمل إهناسيا ، وذلك لمتابعة عملية تقديم الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين، وكذلك بحث المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع المنشآت والشركات على أرض الواقع، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى القيام بمهامها المنوطة بها والتى تتضمن توفير فرص عمل لائقة للشباب ، وبرامج تدريب مهنى مناسبة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وكذلك عمليات التفتيش العمالى على المنشآت ، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية .

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى المحافظات ، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وأضاف مدير المديرية أن الجولة تضمنت المرور على مكتب عمل ناصر وإهناسيا والتى قام بها أحمد معوض وكيل المديرية يرافقه أحمد العربي مدير منطقة بني سويف ، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه ، مع تحرى الدقة والسرعة المطلوبة من خلال منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لكل خدمة من الخدمات المقدمة للتسهيل على المواطنين .

كما اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات البرنامج التدريبي على مهن ( التفصيل والحياكة ) ، ثاني البرامج التدريبية المنفذة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية نوى - بشبين القناطر ، القرية الثامنة المنفذ بها برامج التدريب ، وتنظيم الإختبار النهائى لإتمام البرنامج التدريبي المجاني لعدد 15 متدربة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها وزارة العمل لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظات ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المعتمدة بواقع عدد ساعات تدريبية خلال الدورة التدريبية حوالي 180 ساعة تدريبية بإجمالي 45 يوم تدريبي ، كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين متخصصين معتمدين من الوزارة ، وذلك ضمن جهود المديرية فى تدريب الشباب وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لهم وتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، في تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، و تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومبادرة" مهنتك مستقبلك " ، واضافت مدير المديرية انه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص، كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة لهم ، وحضر الفعاليات الدكتور أيمن شعبان من إدارة التدريب المهني بالمديرية.