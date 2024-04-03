شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تستعرض جهود "السلامة والصحة المهنية "فى قطاع الصحة خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، عن جهودها فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية خلال شهر مارس الماضى، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العاملين بالمنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث قامت بتنفيذ وحضور عدد من المبادرات في المنشآت تحت شعار "سلامتك تهمنا" بمديرية الصحة بالشرقية ، كما وجهت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات و مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت، حيث جرى خلال شهر مارس الماضى ، تنظيم عدة ندوات فى عدد 130 مستشفى، بلغ عدد المستفيدين من العاملين بالمستشفيات خلالها 2100 عامل وعاملة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزة السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن، كما أوضحت الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، انه جرى خلال الربع الثالث من الخطة شهور يناير وفبراير ومارس 2024 تنظيم عدد من المبادرات بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وشهدت المبادرات حضور المهندسة غادة ابراهيم رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ،وايضا قام كلا من المهندس مدحت كامل ، والمهندس إسلام حمدي ، والمهندسة هويدا سعيد ، والمهندسة سحر محمد ، والمهندسة رجاء حسين من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، والذين ألقوا المحاضرات بالمبادرات ، كما جرى عقد ندوات بالمنشآت الصحية خلال هذا الربع من قبل مكاتب وإدارات السلامة بجميع مديريات العمل بواقع 370 ندوة وكان عدد المستفيدين منها من العاملين والممرضين والموظفين والأطباء خلال 3 شهور 6200 عامل، واستعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ، والمخاطر البيولوجية، وخطط الطوارئ والإخلاء وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق.

جدير بالذكر، أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات وللإدارة إستراتيجية و عدة قرارات ومنها : الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.