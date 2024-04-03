شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 32 ألفا 975 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32.975 شهيدا و75.577 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة.

وقال الصليب الأحمر الدولي، إن مساعدات ورعاية صحية أقل تعني أملا أقل بغزة وكل انهيار في النظام الصحي هو دمار للمدنيين، مؤكدا أن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض والعاملون بالمجال الإنساني يقتلون.