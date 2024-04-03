شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار استفاقة متأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال السفير حسام زكي، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار لن يرقى بكل تأكيد إلى حجم الجرائم المرتكبة في غزة، ولكن تبقى مطلوبة.

واعتبر زكي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الامين العآم أحمد ابو الغيط في الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن مجلس الامن اتخذ لاول مرة قرارا بوقف اطلاق النار، مؤخرا معتبرا ان مثل هذا القرار استفاقة متأخرة.

وشدد زكي على أن هناك حاجة ملحة للعمل على وقف اطلاق النار موضحا أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بقتل ٧ من عمال الإغاثة تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل رافضا اكاذيب الاحتلال حول ان ما حدث كان بالخطأ، خاصة وان الاحتلال سبق وان ارتكب العديد من الانتهاكات.