شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اقتحام رفح يهدد حياة مليون ونصف إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -



قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، إن إقدام إسرائيل على اقتحام رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث يعرض حياة أكثر من مليون ونصف فلسطيني نزحوا قسرا، بناء على أوامر الاحتلال الإسرائيلي، بينما سيؤدي إلى تهديد الأمن القومي العربي.

وأضاف العكلوك، خلال كلمته امام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، أن الولايات المتحدة تعلن رفضها لاقتحام رفح، إلا أنها في الوقت نفسه تصدر السلاح للاحتلال، معتبرا أن هذا الموقف يبدو متناقضا.

وأضاف العكلوك، إن إصرار إسرائيل على تهجير الفلسطينيين وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب قررا من مجلس الأمن الدولي تحت إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار ان الأعمال الاسرائيلية تمثل تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين.

وشدد العكلوك، أن الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية وتخريب الممتلكات والمزارع وإرهاب المستوطنين يعزز الحاجة الملحة لدى الدول العربية نحو اتخاذ قرارات مؤثرة اقتصادية وقانونية ودبلوماسية من شأنها الضغط على الاحتلال وجعلها أكثر قدرة على التأثير.